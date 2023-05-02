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عزز تجربة التصفح الخاصة بك مع iSharkVPN Accelerator وابحث عن AdBlock على Safari

ishark blog article

2023-05-02 08:59:12

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والإعلانات المتطفلة أثناء التصفح على Safari؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator.



مع iSharkVPN Accelerator ، ستستمتع بسرعات إنترنت فائقة تجعل تجربة التصفح الخاصة بك أكثر سلاسة من أي وقت مضى. قل وداعًا للتخزين المؤقت المحبط ومرحبًا بالبث السلس والتنزيل.



لكن هذا ليس كل شيء - يشتمل iSharkVPN أيضًا على ميزة مانع الإعلانات التي ستمنع تلك الإعلانات المزعجة من الظهور على شاشتك. لا مزيد من الانقطاعات أثناء محاولتك قراءة مقال أو مشاهدة مقطع فيديو.



ولأولئك الذين يتساءلون عن مكان وجود ميزة adblocker على Safari ، فإن iSharkVPN يغطيك. ما عليك سوى تمكين Adblocker في تطبيق iSharkVPN وستتصفح الإنترنت بدون إعلانات في أي وقت من الأوقات.



لا تقبل السرعات البطيئة والإعلانات المزعجة. قم بالترقية إلى iSharkVPN Accelerator واستمتع بتجربة تصفح أسرع وأكثر سلاسة وخالية من الإعلانات اليوم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك حظر الإعلانات على Safari ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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