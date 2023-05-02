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عزز تجربتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-02 09:01:21

هل ترغب في حماية خصوصيتك وأمانك عبر الإنترنت مع الاستمتاع أيضًا بسرعات إنترنت فائقة السرعة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تجربة سرعات تنزيل تصل إلى 100 ميجابت في الثانية ، مما يجعلها واحدة من أسرع شبكات VPN في السوق. بالإضافة إلى ذلك ، تضمن تقنية التشفير المتقدمة الخاصة بنا أن يظل نشاطك عبر الإنترنت خاصًا وآمنًا تمامًا.



ولكن هذا ليس كل شيء - تقدم isharkVPN أيضًا خوادم في أكثر من 50 دولة ، بحيث يمكنك بسهولة تجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى المحتوى من جميع أنحاء العالم. وبفضل عرض النطاق الترددي غير المحدود وبدون تسجيل ، يمكنك التصفح والدفق إلى محتوى قلبك دون أي قيود أو قلق.



لكننا لا نتوقف عند خدمات VPN فحسب - تشارك isharkVPN أيضًا مع Bitdefender ، وهي شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني مقرها رومانيا. باستخدام Bitdefender Antivirus Plus ، يمكنك حماية أجهزتك من البرامج الضارة وبرامج الفدية والتهديدات الأخرى عبر الإنترنت.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بوصول سريع وآمن وغير مقيد للإنترنت. وكن مطمئنًا مع العلم أن أجهزتك محمية تمامًا بواسطة تقنية الأمن السيبراني المتقدمة من Bitdefender.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك حيث تعتمد على bitdefender ، الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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