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عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-02 09:02:51

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند بث برامجك المفضلة أو ممارسة الألعاب عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تعمل تقنيتنا المتطورة على تعزيز سرعات الإنترنت بنسبة تصل إلى 300٪ ، مما يجعل البث والألعاب في غاية السهولة.



لكن هذا ليس كل شيء - مع isharkVPN ، يمكنك أيضًا الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا من أي مكان في العالم. ما عليك سوى الاتصال بأحد خوادمنا في دولة مختلفة والاستمتاع بالمحتوى الذي لم يكن متاحًا لك في السابق.



وأفضل جزء؟ يمكنك مشاركة مزايا isharkVPN مع أصدقائك من خلال ميزة "أين الأصدقاء على". يتيح لك ذلك إحالة أصدقائك بسرعة وسهولة إلى isharkVPN ، وعندما يقوموا بالتسجيل ، تحصل كلاكما على شهر مجاني من الخدمة.



لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة والمحتوى المحدود. جرب مسرع isharkVPN اليوم واختبر الفرق بنفسك. ولا تنس دعوة أصدقائك للانضمام إلى المرح من خلال ميزة "أين الأصدقاء على".



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد مكان أصدقائك والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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