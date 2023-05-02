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أطلق العنان لسرعات إنترنت أسرع مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-02 09:07:35

هل سئمت من بطء سرعة الإنترنت أثناء الوصول إلى مواقع الويب المفضلة لديك أو خدمات البث؟ هل تقلق بشأن خصوصيتك وأمانك على الإنترنت أثناء تصفح الويب؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فابحث عن مسرع iSharkVPN.



iSharkVPN هو أداة قوية مصممة لتحسين سرعة الإنترنت لديك وتحسين خصوصيتك وأمانك على الإنترنت. باستخدام هذه الأداة ، يمكنك بسهولة تجاوز قيود الإنترنت والوصول إلى مواقع الويب وخدمات البث المفضلة لديك من أي مكان في العالم. كما أنه يساعدك على حماية هويتك على الإنترنت وتأمين بياناتك الحساسة من مجرمي الإنترنت والمتسللين.



إحدى الميزات الفريدة لمسرّع iSharkVPN هي أين توجد تقنية DNS الخاصة بي. تضمن هذه التقنية المبتكرة أن يتم دائمًا تشفير طلبات DNS الخاصة بك وتوجيهها من خلال خوادم VPN آمنة ، مما يمنع أي تسريبات محتملة يمكن أن تعرض خصوصيتك وأمانك على الإنترنت للخطر. باستخدام هذه الميزة ، يمكنك تصفح الإنترنت براحة البال مع العلم أن نشاطك على الإنترنت محمي من أعين المتطفلين.



بالإضافة إلى ذلك ، يستخدم مسرع iSharkVPN بروتوكولات تشفير متقدمة مثل AES-256 و OpenVPN لتأمين اتصالك بالإنترنت ، مما يجعل من المستحيل على أي شخص اعتراض حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت. كما أن لديها سياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، مما يعني أن نشاطك على الإنترنت لا يتم تسجيله أو مشاركته مع جهات خارجية.



لذلك ، سواء كنت تبحث عن الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا ، أو حماية خصوصيتك عبر الإنترنت ، أو تحسين سرعة الإنترنت لديك ، فإن iSharkVPN Accelerator هو الأداة المثالية لك. جربه اليوم وجرب فوائد الإنترنت السريع والآمن والخاص.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد مكان نظام أسماء النطاقات الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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