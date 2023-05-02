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عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator وابحث عن خادم DNS الخاص بك

ishark blog article

2023-05-02 09:07:57

تقديم iSharkVPN Accelerator: الحل النهائي لتصفح إنترنت أسرع وأكثر أمانًا



هل سئمت الانتظار لفترات طويلة حتى يتم تحميل المحتوى الخاص بك على الإنترنت؟ هل تريد طريقة آمنة وموثوقة للوصول إلى الإنترنت دون القلق بشأن اختراق البيانات أو تتبعها؟ إذن iSharkVPN Accelerator هو الحل الأمثل لك.



تم تصميم iSharkVPN Accelerator لتحسين تجربتك على الإنترنت من خلال تحسين سرعة اتصالك بالإنترنت وتزويدك بتجربة تصفح آمنة وخصوصية. من خلال تقنيتنا المبتكرة ، يمكنك الاستمتاع بتصفح أسرع للإنترنت وتدفق أكثر سلاسة وتنزيلات فائقة السرعة.



تتمثل إحدى الميزات الرئيسية لـ iSharkVPN Accelerator في قدرته على تحسين أداء خادم DNS الخاص بك. إذا تساءلت يومًا "أين خادم DNS الخاص بي؟" ولماذا هو مهم ، إليكم السبب. DNS (نظام اسم المجال) هو بروتوكول شبكة يترجم أسماء المجال إلى عناوين IP. إنه مثل دفتر هاتف للإنترنت. عندما تكتب عنوان موقع ويب ، يرسل جهاز الكمبيوتر الخاص بك طلبًا إلى خادم DNS لتحديد عنوان IP لهذا الموقع. كلما كان خادم DNS أسرع في الاستجابة ، زادت سرعة تحميل موقع الويب الخاص بك.



يستخدم iSharkVPN Accelerator خادم DNS عالي الأداء يوفر أوقات استجابة سريعة للغاية ، مما يقلل من أوقات تحميل موقع الويب الخاص بك ويضمن أن تكون تجربتك عبر الإنترنت سلسة وسلسة. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تشفير خادم DNS الخاص بنا ، مما يعني أن نشاطك على الإنترنت خاص وآمن.



يوفر لك iSharkVPN Accelerator أيضًا طبقة إضافية من الأمان عن طريق تشفير حركة المرور على الإنترنت بتشفير من الدرجة العسكرية. هذا يعني أن نشاطك على الإنترنت آمن من أعين المتطفلين ، سواء كان ذلك من مزود خدمة الإنترنت أو الوكالات الحكومية أو المتسللين. يمكنك تصفح الإنترنت براحة بال تامة ، مع العلم أن بياناتك آمنة ومأمونة.



في الختام ، iSharkVPN Accelerator هو الحل النهائي لتصفح أسرع وأكثر أمانًا. من خلال خادم DNS عالي الأداء والتشفير العسكري ، يمكنك الاستمتاع بتجربة سلسة عبر الإنترنت دون القلق بشأن انتهاكات البيانات أو تتبعها. اشترك في iSharkVPN Accelerator اليوم وانتقل بتجربتك عبر الإنترنت إلى المستوى التالي.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد مكان خادم نظام أسماء النطاقات الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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