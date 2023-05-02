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حماية خصوصيتك على الإنترنت مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-02 03:25:35

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت عند بث برامجك المفضلة على Roku؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك تحسين تجربة البث بشكل كبير عن طريق زيادة سرعات الإنترنت وتقليل التخزين المؤقت. تم تصميم هذه الأداة القوية لتحسين اتصالك بالإنترنت ، مما يوفر لك تجربة دفق سلسة.



ولكن ماذا لو لم تكن متأكدًا من مكان العثور على عنوان IP الخاص بـ Roku؟ لا مشكلة - تقدم isharkVPN أيضًا دليلًا مفيدًا حول كيفية تحديد عنوان IP الخاص بـ Roku ، بحيث يمكنك الاتصال بسهولة وبدء البث في أي وقت من الأوقات.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة والتخزين المؤقت يفسدان تجربة البث بعد الآن. جرب مسرع isharkVPN وانتقل بلعبة البث إلى المستوى التالي.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد مكان عنوان IP الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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