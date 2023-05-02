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التدوين > احصل على بث سريع للغاية باستخدام iSharkVPN Accelerator أثناء مشاهدة Picard!

احصل على بث سريع للغاية باستخدام iSharkVPN Accelerator أثناء مشاهدة Picard!

ishark blog article

2023-05-02 03:28:25
هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. تعمل تقنيتنا المتطورة على تحسين اتصالك بالإنترنت لتوفير سرعات فائقة ، مما يسمح لك ببث المحتوى المفضل لديك دون انقطاع.

بالحديث عن المحتوى المفضل ، هل سمعت عن المسلسل الجديد المرتقب "Picard؟" يتبع فيلم Star Trek هذا عودة جان لوك بيكار ، الذي يلعبه السير الأسطوري باتريك ستيوارت. ولكن أين بالضبط يمكنك بث "Picard"؟

حسنًا ، CBS All Access هي المزود الحصري لـ "Picard" في الولايات المتحدة. لكن لا تقلق ، مع isharkVPN ، يمكنك الوصول إلى CBS All Access بغض النظر عن مكان وجودك في العالم. تضمن بروتوكولات الأمان التي لا مثيل لها لدينا أن يظل نشاطك عبر الإنترنت خاصًا وآمنًا ، مع منحك أيضًا إمكانية الوصول إلى المحتوى المقيد.

فما تنتظرون؟ اشترك في isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة ، بالإضافة إلى القدرة على بث "Picard" ومحتويات أخرى حصرية من جميع أنحاء العالم.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك أين يتم بث picard ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.
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