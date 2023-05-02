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قم بتحسين Roku TV Streaming باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-02 03:30:39

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء بث برامجك المفضلة على Roku TV؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator. تسمح تقنيتنا المتطورة بالدفق بسرعة البرق ، مما يجعل التخزين المؤقت شيئًا من الماضي.



لكن هذا ليس كل ما تقدمه isharkVPN Accelerator. تضمن شبكة VPN الآمنة الخاصة بنا أن يظل نشاطك عبر الإنترنت خاصًا ومحميًا. ومع القدرة على الاتصال بالخوادم في جميع أنحاء العالم ، يمكنك الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا والاستمتاع بالبث من أي مكان.



ولكن كيف يمكنك العثور على عنوان IP الخاص بجهاز Roku TV للاتصال بـ isharkVPN؟ لا تقلق ، إنه سهل. ما عليك سوى الانتقال إلى إعدادات الشبكة على Roku TV وتحديد "حول". من هناك ، سترى عنوان IP الخاص بجهازك معروضًا.



بمجرد حصولك على عنوان IP الخاص بك ، ما عليك سوى الاتصال بـ isharkVPN والاستمتاع ببث سريع للغاية مع ميزة إضافية تتمثل في الأمان والخصوصية عبر الإنترنت. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بالبث غير المنقطع باستخدام isharkVPN Accelerator.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك العثور على عنوان IP الخاص بـ roku tv ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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