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عزز سرعة الإنترنت لديك مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-02 03:33:04

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء محاولة بث أفلامك وبرامجك التلفزيونية المفضلة؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN ، الحل النهائي لتعزيز أدائك على الإنترنت.



تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تحسين سرعة الإنترنت لديك عن طريق تقليل المسافة بينك وبين موقع الويب الذي تحاول الوصول إليه. هذا يعني أنه يمكنك أن تقول وداعًا لأوقات التحميل المحبطة والاستمتاع بالبث والتصفح السلس.



ولكن ماذا عن اتصال Wi-Fi الخاص بك؟ ربما سمعت مصطلح SSID الذي تم طرحه ، ولكن ما هو بالضبط؟ يرمز SSID إلى Service Set Identifier وهو في الأساس اسم شبكة Wi-Fi الخاصة بك. هذا مهم لأنه يسمح للأجهزة بالتعرف على شبكتك والاتصال بها.



لذا ، أين يمكنك العثور على SSID الخاص بك على جهاز التوجيه الخاص بك؟ عادةً ما يكون موجودًا على ملصق أو ملصق في الجزء السفلي أو الخلفي من جهاز التوجيه الخاص بك. يمكن العثور عليه أيضًا في إعدادات جهاز التوجيه ، والتي يمكن الوصول إليها عن طريق إدخال عنوان IP الخاص بالموجه في متصفح الويب الخاص بك.



الآن بعد أن عرفت ما هو SSID وأين تجده ، عزز تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN. مع سرعات أعلى واتصالات محسّنة ، سوف تتساءل كيف تمكنت من النجاة بدونها.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد موقع ssid على جهاز التوجيه ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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