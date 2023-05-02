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قم بإلغاء حظر الويب بأمان مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-02 03:34:17

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN! من خلال تقنيتنا المتقدمة ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة من أي مكان في العالم. سواء كنت تقوم ببث برامجك المفضلة أو اللعب مع الأصدقاء عبر الإنترنت ، فإن مسرع iSharkVPN يغطيك.



ولكن هذا ليس كل شيء - تشتمل VPN الخاصة بنا أيضًا على ميزة حظر الإعلانات للحفاظ على تجربة التصفح الخاصة بك سلسة ودون انقطاع. لا مزيد من النوافذ المنبثقة المزعجة أو اللافتات التي تعطل تدفقك. بالإضافة إلى ذلك ، تتوافق ميزة مانع الإعلانات الخاصة بنا مع Google Chrome ، لذلك لا داعي للقلق بشأن تنزيل أي ملحقات إضافية.



فما تنتظرون؟ قم بترقية تجربتك على الإنترنت اليوم مع مسرع iSharkVPN واستمتع بسرعات عالية وتصفح خالي من الإعلانات. قل وداعًا لإبطاء الإنترنت ومرحبًا بتصفح أكثر سلاسة. جرب مسرع iSharkVPN الآن ولاحظ الفرق بنفسك!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد مكان مانع الإعلانات على google chrome والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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