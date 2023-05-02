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عزز الإنترنت الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-02 03:34:39

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند استخدام VPN؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تضمن هذه الميزة القوية أن يظل اتصالك بالإنترنت سريعًا وموثوقًا به ، حتى عند استخدام VPN. قل وداعًا للتخزين المؤقت والتأخير ، ومرحبًا بالتصفح والتدفق السلس.



ولكن ماذا لو لم تعد بحاجة إلى حساب Instagram الخاص بك؟ لا تقلق ، لقد قمنا بتغطيتك. لحذف حسابك ، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية:



1. افتح تطبيق Instagram

2. انتقل إلى صفحة ملفك الشخصي

3. انقر على الخطوط الأفقية الثلاثة في الزاوية اليمنى العليا

4. حدد "الإعدادات"

5. قم بالتمرير لأسفل وانقر فوق "مساعدة"

6. حدد "حذف حسابك"

7. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتأكيد الحذف



بكل بساطة! ومع مسرع isharkVPN ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك على الإنترنت يظل آمنًا وسريعًا. جربه اليوم واختبر الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد مكان صفحة حذف الحساب على instagram ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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