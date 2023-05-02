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قم بتأمين البث الخاص بك باستخدام isharkVPN وابحث عن عنوان Roku IP الخاص بك

ishark blog article

2023-05-02 03:36:07

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء البث على جهاز Roku الخاص بك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



ستساعد تقنية التسريع المبتكرة الخاصة بنا على تحسين سرعة الإنترنت لديك والقضاء على التخزين المؤقت أثناء البث على جهاز Roku الخاص بك. مع مسرع isharkVPN ، ستستمتع ببث عالي الجودة دون انقطاع.



ولكن ماذا عن عنوان IP لجهاز Roku الخاص بك؟ لا داعي للقلق ، لأن isharkVPN يجعل من السهل تحديد الموقع. ما عليك سوى الانتقال إلى إعدادات جهاز Roku ، وتحديد "الشبكة" ، ثم "حول" للعثور على عنوان IP الخاص بك.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة والتخزين المؤقت يفسدون تجربة البث. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بالبث السلس على جهاز Roku الخاص بك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد مكان عنوان IP على جهاز roku الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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