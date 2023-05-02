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عزز تجربة البث الخاصة بك مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-02 03:36:22

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء البث على Roku TV؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، لن تتحسن سرعات الإنترنت لديك فحسب ، بل سيتم تحسين خصوصيتك وأمانك عبر الإنترنت أيضًا. من خلال تقنية التشفير القوية الخاصة بنا ، يمكنك تصفح الويب وأنت مطمئن للعلم أن معلوماتك الشخصية في مأمن من أعين المتطفلين.



ولكن أين عنوان IP على Roku TV الخاص بك؟ لا تقلق ، لقد قمنا بتغطيتك. ما عليك سوى الانتقال إلى قائمة "الإعدادات" على جهاز Roku الخاص بك ، ثم تحديد "الشبكة". سيتم إدراج عنوان IP الخاص بك ضمن "حول".



من خلال الوصول إلى عنوان IP الخاص بك بسهولة وتعزيز سرعات الإنترنت لديك باستخدام مسرع isharkVPN ، لم تكن تجربة البث على Roku TV أفضل من أي وقت مضى. لا تقبل الإنترنت البطيء وغير الآمن. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN اليوم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد مكان عنوان IP على تلفزيون roku الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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