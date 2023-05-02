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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-02 03:36:29

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل يمثل البث على أجهزتك صراعًا مستمرًا؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN ، الحل لجميع مشاكل الإنترنت لديك.



مع مسرع isharkVPN ، سترتفع سرعات الإنترنت لديك إلى آفاق جديدة. سواء كنت تبث برنامجك المفضل أو تعمل من المنزل ، ستتمكن من القيام بذلك بسرعات فائقة. وأفضل جزء؟ لن تضطر إلى المساومة على خصوصيتك وأمنك في هذه العملية. مع التشفير الأفضل من isharkVPN ، يمكنك أن تطمئن لأن نشاطك على الإنترنت محمي من أعين المتطفلين.



ولكن ماذا عن عنوان IP الخاص بك؟ أين يمكنك أن تجده على جهاز التوجيه الخاص بك؟ لا تخف ، فنحن نملك الجواب. يمكن العثور على عنوان IP لجهاز التوجيه الخاص بك عادةً على ملصق على الجزء الخلفي أو السفلي من الجهاز. بدلاً من ذلك ، يمكنك الوصول إليه عن طريق تسجيل الدخول إلى الصفحة الإدارية لجهاز التوجيه الخاص بك من خلال متصفح الويب.



فما تنتظرون؟ قم بترقية تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN وداعًا لإبطاء السرعات إلى الأبد.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد مكان عنوان IP على جهاز توجيه wifi ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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