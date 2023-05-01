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استخدم Torrent في أي مكان بأمان مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-01 20:44:11

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء محاولة بث برامجك وأفلامك المفضلة؟ هل تريد التأكد من أن نشاطك على الإنترنت آمن ومجهول؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة بفضل تقنيتنا المتقدمة التي تعمل على تحسين اتصالك. بالإضافة إلى ذلك ، تضيف خدمة VPN الخاصة بنا طبقة إضافية من الأمان إلى نشاطك عبر الإنترنت عن طريق تشفير بياناتك وإخفاء عنوان IP الخاص بك.



لكن ماذا عن التورنت؟ هل هو قانوني؟ الإجابة ليست مباشرة. في حين أن التورنت بحد ذاته ليس غير قانوني ، فإن تنزيل المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر ومشاركتها يعد أمرًا غير قانوني. تختلف القوانين المتعلقة بأنشطة التورنت باختلاف البلد ، لذا من المهم معرفة أين هي قانونية.



في بلدان مثل سويسرا وإسبانيا ، يعد تنزيل المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر للاستخدام الشخصي أمرًا قانونيًا طالما لم يتم مشاركتها أو توزيعها. في كندا ، يعد تنزيل المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر قانونيًا للاستخدام الشخصي ، ولكن تحميلها ومشاركتها ليس كذلك. في الولايات المتحدة ، يعد استخدام التورنت للمواد المحمية بحقوق الطبع والنشر أمرًا غير قانوني ويمكن أن يؤدي إلى فرض غرامات وحتى عقوبة السجن.



بغض النظر عن المكان الذي تعيش فيه أو المكان الذي تقوم بالتورنت منه ، يمكن أن يساعدك مسرع isharkVPN في الحفاظ على سلامتك وأمانك. تقوم خدمة VPN الخاصة بنا بتشفير بياناتك وإخفاء عنوان IP الخاص بك ، مما يجعل من الصعب على أي شخص تتبع نشاطك عبر الإنترنت.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة والمخاوف الأمنية تبطئ من سرعتك. جرب مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بتصفح إنترنت سريع وآمن ومجهول.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام التورنت بشكل قانوني والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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