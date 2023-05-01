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زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-01 20:45:03

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN و Where My IP.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وأمان محسن عند تصفح الويب. تعمل هذه الخدمة على تحسين أنشطتك عبر الإنترنت عن طريق تقليل زمن الوصول وزيادة النطاق الترددي ، مما يتيح لك بث المحتوى وتنزيله بسهولة.



لكن ماذا عن خصوصيتك؟ حيث يعد My IP أداة رائعة أخرى في ترسانتك. تتيح لك هذه الخدمة إخفاء عنوان IP الخاص بك وموقعك ، مما يضمن أن تظل أنشطتك عبر الإنترنت خاصة وآمنة.



يوفر مسرع isharkVPN و Where My IP معًا حلاً شاملاً لجميع احتياجاتك على الإنترنت. قل وداعًا للسرعات البطيئة والوصول المقيد ومرحبًا بتجربة إنترنت أسرع وأكثر أمانًا وانفتاحًا.



لا تنتظر أكثر من ذلك ، اشترك في مسرع isharkVPN و Where My IP اليوم وتحكم في أنشطتك عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك وضع عنوان IP الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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