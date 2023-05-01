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حماية خصوصيتك وزيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-01 20:45:25

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، ستختبر سرعات إنترنت فائقة السرعة ، بغض النظر عن مكان وجودك. سواء كنت تقوم ببث فيلم أو إجراء معاملات تجارية مهمة ، فإن برنامج isharkVPN Accelerator سيضمن أن يكون اتصالك دائمًا سلسًا وسريعًا.



لكن هذا ليس كل شيء - يتيح لك مسرع isharkVPN أيضًا الوصول إلى مواقع الويب التي قد تكون مقيدة في موقعك الحالي. قل وداعًا للقيود الجغرافية ومرحبًا بعالم من الوصول غير المحدود إلى الإنترنت. ومع سياسة عدم الاحتفاظ بالسجلات الصارمة لـ isharkVPN ، يمكنك التصفح بخصوصية وأمان كاملين.



هل أنت قلق بشأن تعقب عنوان IP الخاص بك؟ باستخدام ميزة "Where My IP Address" الخاصة بـ isharkVPN ، يمكنك بسهولة التحقق من موقع عنوان IP الخاص بك والتأكد من أن هويتك على الإنترنت تظل محمية.



لا تقبل الوصول البطيء والمقيّد للإنترنت. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN واختبر الإمكانات الكاملة للإنترنت اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد عنوان IP الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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