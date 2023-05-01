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تصفح الويب بشكل أسرع باستخدام iSharkVPN Accelerator واحتفظ بموقع IP الخاص بك آمنًا

ishark blog article

2023-05-01 20:45:40

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد عبر الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator. مع iSharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة والوصول إلى المحتوى المحظور جغرافيًا من أي مكان في العالم.



باستخدام iSharkVPN Accelerator ، يمكنك أيضًا الاستمتاع بإخفاء كامل للهوية عبر الإنترنت. لن يتمكن أي شخص من تتبع أنشطتك عبر الإنترنت أو رؤية عنوان IP الحقيقي الخاص بك. باستخدام iSharkVPN ، يمكنك اختيار مكان عنوان IP الخاص بك ، مما يعني أنه يمكنك الوصول إلى المحتوى المقيد في موقعك الحالي.



iSharkVPN سهل الاستخدام ومتوفر على أجهزة متعددة ، بما في ذلك Windows و macOS و Android و iOS. يمكنك أيضًا تثبيت iSharkVPN على جهاز التوجيه الخاص بك لحماية جميع الأجهزة الموجودة على شبكتك.



لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة والوصول المقيد. جرب iSharkVPN Accelerator اليوم واستمتع بحرية وأمان الإنترنت غير المقيد.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد موقع IP الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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