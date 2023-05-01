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قم بحماية هويتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-01 20:46:01

هل تبحث عن VPN لا يؤمن اتصالك بالإنترنت فحسب ، بل يزيد أيضًا من سرعة الإنترنت لديك؟ لا تنظر أبعد من isharkVPN Accelerator!



مع isharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة أثناء التصفح أو البث أو التنزيل. تعمل تقنية مسرع VPN الخاصة بنا على تحسين اتصالك بالإنترنت لتزويدك بأفضل السرعات الممكنة ، بغض النظر عن موقعك.



عند الحديث عن الموقع ، باستخدام isharkVPN Accelerator ، يمكنك أيضًا إخفاء عنوان IP الخاص بك وإبقاء أنشطتك عبر الإنترنت مجهولة. عنوان IP الخاص بك هو المعرف الفريد الذي يتم تعيينه لجهازك عند الاتصال بالإنترنت. من خلال إخفاء عنوان IP الخاص بك ، يمكنك منع مجرمي الإنترنت أو المعلنين أو حتى مزود خدمة الإنترنت الخاص بك من تتبع أنشطتك عبر الإنترنت.



إذن ، أين يقع عنوان IP الخاص بك؟ مع مسرع isharkVPN ، لا يهم! تتيح لك خدمة VPN الخاصة بنا الاتصال بالخوادم الموجودة في بلدان مختلفة حول العالم. هذا يعني أنه يمكنك الوصول إلى محتوى غير متوفر في منطقتك ، أو ببساطة تصفح الإنترنت كما لو كنت في بلد مختلف.



في isharkVPN ، نأخذ أمانك على الإنترنت وخصوصيتك على محمل الجد. تم تجهيز خدمة VPN الخاصة بنا بتشفير من الدرجة العسكرية وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، مما يضمن أن تظل أنشطتك عبر الإنترنت خاصة وآمنة في جميع الأوقات.



فما تنتظرون؟ اختبر سرعات الإنترنت الفائقة والخصوصية المطلقة عبر الإنترنت مع isharkVPN Accelerator. اشترك اليوم واستفد من عرضنا التجريبي المجاني!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد مكان عنوان IP الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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