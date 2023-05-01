التدوين > عزز سرعة الإنترنت لديك مع isharkVPN Accelerator - اعثر على أفضل خادم DNS الآن!

عزز سرعة الإنترنت لديك مع isharkVPN Accelerator - اعثر على أفضل خادم DNS الآن!

ishark blog article

2023-05-01 20:49:02

هل تبحث عن خدمة VPN يمكنها تسريع اتصالك بالإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تم تصميم تقنيتنا المتطورة لتحسين سرعة الإنترنت لديك ومنحك تجربة تصفح سلسة.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة دون التضحية بالخصوصية والأمان. تقع خوادم VPN الخاصة بنا في مواقع استراتيجية حول العالم لضمان حصولك على أفضل اتصال ممكن ، بغض النظر عن مكان وجودك.



ولكن هذا ليس كل شيء - فنحن نقدم أيضًا خادم DNS مدمجًا يوفر مزايا إضافية للسرعة والأمان. باستخدام خادم DNS الخاص بنا ، يمكنك تجاوز الرقابة على الإنترنت وتقليل زمن الوصول وتحسين الأداء العام عبر الإنترنت.



فأين يمكنك العثور على خادم DNS الخاص بنا؟ الأمر بسيط - ما عليك سوى الانتقال إلى إعدادات isharkVPN وتحديد "خادم DNS". من هناك ، يمكنك اختيار استخدام خادم DNS الافتراضي الخاص بنا أو إدخال خادمك المفضل.



بالإضافة إلى مسرع VPN وخادم DNS ، تقدم isharkVPN أيضًا ميزات أمان من الدرجة الأولى مثل تشفير AES-256 وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات وحماية تلقائية لمفتاح القفل.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة وأمن لا يضاهى.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك العثور على خادم DNS والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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