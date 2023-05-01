التدوين > اكتشف فوائد مسرع isharkVPN وتعرف على كيفية العثور على عنوان IP على طابعتك

اكتشف فوائد مسرع isharkVPN وتعرف على كيفية العثور على عنوان IP على طابعتك

ishark blog article

2023-05-01 20:49:24

تقديم iSharkVPN Accelerator: الحل النهائي لتصفح إنترنت سريع وآمن



هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المستمر؟ هل تقلق بشأن سرقة المتسللين لمعلوماتك الحساسة عبر الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator ، الحل الشامل لتصفح الإنترنت بسرعة وأمان.



مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة وبث سلس دون أي تأخير أو انقطاع. تعمل تقنيتنا المتطورة على تحسين اتصالك بالإنترنت ، بحيث يمكنك الاستمتاع بالتصفح والتدفق والتنزيل دون عناء. قل وداعًا لأوقات التحميل البطيئة ومرحبًا بسرعات الإنترنت الفائقة باستخدام iSharkVPN Accelerator.



لا يوفر iSharkVPN Accelerator سرعات إنترنت عالية فحسب ، بل يوفر أيضًا أمانًا من الدرجة الأولى لحماية معلوماتك الحساسة عبر الإنترنت. تضمن خوارزميات التشفير المتقدمة الخاصة بنا أن يظل نشاطك عبر الإنترنت خاصًا وآمنًا ، حتى على شبكات Wi-Fi العامة. مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك تصفح الإنترنت وأنت مطمئن ، مع العلم أن بياناتك الشخصية محمية من أعين المتطفلين.



وأفضل جزء؟ iSharkVPN Accelerator سهل الاستخدام بشكل لا يصدق. ما عليك سوى تنزيل التطبيق والاتصال بأي من خوادمنا المحسّنة في ثوانٍ. سواء كنت تتصفح على جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو الهاتف ، فإن واجهتنا سهلة الاستخدام تجعل من السهل الاستمتاع بتصفح إنترنت سريع وآمن.



فلماذا تنتظر؟ انضم إلى ملايين المستخدمين الراضين الذين جربوا بالفعل مزايا iSharkVPN Accelerator. قم بتنزيل التطبيق اليوم وتعرف بنفسك على سبب كونه الحل النهائي لتصفح الإنترنت بسرعة وأمان.



أين تجد عنوان IP على الطابعة



إذا كنت تواجه مشكلة في توصيل الطابعة بشبكتك ، فإن أول ما عليك القيام به هو العثور على عنوان IP الخاص بها. عنوان IP هو معرف فريد يسمح لجهاز الكمبيوتر الخاص بك بالاتصال بالطابعة. إليك كيفية العثور على عنوان IP على طابعتك:



1. تحقق من دليل الطابعة أو وثائقها. تأتي العديد من الطابعات مع دليل يتضمن إرشادات حول كيفية العثور على عنوان IP.



2. افحص لوحة عرض الطابعة. تحتوي بعض الطابعات على لوحة عرض تعرض عنوان IP. ابحث عن قائمة "إعدادات الشبكة" أو "TCP / IP" للعثور على عنوان IP.



3. استخدم لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. تسمح لك بعض الطابعات بطباعة صفحة تكوين شبكة تتضمن عنوان IP. ابحث عن قائمة "التقارير" أو "المعلومات" في لوحة التحكم.



4. تحقق من قائمة عملاء DHCP لجهاز التوجيه الخاص بك. إذا قمت بتوصيل الطابعة الخاصة بك بشبكتك ، فقد تظهر في قائمة عميل DHCP لجهاز التوجيه الخاص بك. ابحث عن اسم الطابعة أو عنوان MAC للعثور على عنوان IP.



بمجرد العثور على عنوان IP ، يمكنك استخدامه لتوصيل الطابعة بشبكتك والبدء في الطباعة. إذا كنت لا تزال تواجه مشكلة في توصيل الطابعة ، فاستشر دليل الطابعة أو اتصل بالشركة المصنعة للحصول على المساعدة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك العثور على عنوان IP على الطابعة والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN