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عزز سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator: اعثر على SSID الخاص بك بسهولة!

ishark blog article

2023-05-01 20:51:07

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت المحبط؟ هل تريد الاستمتاع ببث المحتوى المفضل لديك دون انقطاع؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN!



تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تحسين سرعات الإنترنت من خلال تحسين الاتصال وتقليل زمن الوصول. مع مسرع iSharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات أعلى للبث والألعاب والتصفح.



ولكن أين يمكنك العثور على SSID الخاص بك للاتصال بـ iSharkVPN؟ من السهل! ما عليك سوى الانتقال إلى إعدادات Wi-Fi على جهازك والبحث عن اسم الشبكة اللاسلكية الخاصة بك. هذا هو SSID الخاص بك. بمجرد حصولك على SSID الخاص بك ، قم بتنزيل وتثبيت iSharkVPN ، حدد الخادم المفضل لديك ، وقم بالاتصال. بكل بساطة!



في iSharkVPN ، نتعامل مع خصوصيتك على الإنترنت بجدية. من خلال سياسة التشفير من الدرجة العسكرية وعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك تصفح الإنترنت براحة البال مع العلم أن بياناتك آمنة.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في iSharkVPN Accelerator اليوم وابدأ في الاستمتاع بسرعات الإنترنت الفائقة!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك العثور على ssid الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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