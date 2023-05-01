التدوين > زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-01 20:51:46

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث برامجك المفضلة؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN.



تم تصميم هذه الأداة القوية لزيادة سرعة الإنترنت لديك وتوفير تجربة دفق سلسة. مع مسرع iSharkVPN ، يمكنك أن تقول وداعًا للتأخير المحبط ومرحبًا بالإنترنت بسرعة البرق.



لكن ماذا عن أمن الشبكة؟ لا تقلق ، لقد قمنا بتغطيتك. من السهل العثور على مفتاح أمان الشبكة على جهاز التوجيه Xfinity. ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى حساب Xfinity الخاص بك والانتقال إلى علامة التبويب "حسابي". من هناك ، حدد "الإعدادات" ثم "الإنترنت". سيتم عرض مفتاح أمان الشبكة ضمن قسم "اسم شبكة WiFi وكلمة المرور".



مع مسرّع iSharkVPN وأمان الشبكة المناسب ، يمكنك الاستمتاع بالإنترنت براحة البال. فما تنتظرون؟ جرب مسرّع iSharkVPN اليوم واختبر الإنترنت السريع والآمن الذي تستحقه!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك العثور على مفتاح أمان الشبكة على جهاز التوجيه xfinity ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN