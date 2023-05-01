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قم بتسريع سرعة الإنترنت لديك باستخدام isharkVPN وابحث عن عنوان IP الخاص بالطابعة بسهولة

ishark blog article

2023-05-01 20:52:41

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل تحتاج إلى الوصول إلى المواقع والتطبيقات المحجوبة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



لا تقوم خدمة VPN الخاصة بنا فقط بتشفير حركة المرور الخاصة بك على الإنترنت لمزيد من الأمان ، ولكن أيضًا تعزز سرعة الإنترنت لديك لتصفح وتدفق أسرع. بالإضافة إلى ذلك ، مع وجود خوادم في أكثر من 50 دولة ، يمكنك الوصول إلى المحتوى من جميع أنحاء العالم.



ولكن ماذا لو احتجت إلى طباعة شيء ما من جهازك؟ لا مشكلة! ما عليك سوى العثور على عنوان IP الخاص بالطابعة والاتصال به من خلال إعدادات جهازك. ألست متأكدًا من كيفية العثور على عنوان IP الخاص بالطابعة؟ لا تقلق ، لقد قمنا بتغطيتك.



إليك كيفية العثور على عنوان IP الخاص بالطابعة:

1. اضغط على مفتاح Windows + R على لوحة المفاتيح

2. اكتب "cmd" واضغط على Enter

3. اكتب "ipconfig" واضغط على Enter

4. قم بالتمرير لأسفل حتى تجد اسم الطابعة وعنوان IP المقابل لها



الآن بعد أن أصبح لديك عنوان IP الخاص بالطابعة ، يمكنك الاتصال به بسهولة وبدء الطباعة. ومع مسرع isharkVPN ، يمكنك القيام بذلك من خلال الأمان والسرعة المضافين لخدمة VPN الخاصة بنا.



فما تنتظرون؟ جرب مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بتصفح وطباعة الإنترنت بشكل أسرع وأكثر أمانًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك العثور على عنوان IP للطابعات والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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