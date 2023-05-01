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كيفية البحث عن عنوان Roku IP بدون جهاز تحكم عن بعد: دليل باستخدام مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-01 20:53:10

هل سئمت من بطء الإنترنت والمحتوى المحظور على جهاز Roku الخاص بك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! من خلال تقنيتنا المتطورة ، يمكنك الاستمتاع بالتدفق السريع والوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا من أي مكان في العالم.



ولكن ماذا لو لم يكن لديك وصول إلى جهاز التحكم عن بعد Roku وتحتاج إلى العثور على عنوان IP الخاص به؟ لا تقلق ، لقد قمنا بتغطيتك. ما عليك سوى اتباع هذه الخطوات:



1. انتقل إلى جهاز Roku واضغط على زر الصفحة الرئيسية بجهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون.



2. انتقل إلى الإعدادات وحدد الشبكة.



3. اختر حول وستجد عنوان Roku IP مدرجًا.



مع وجود عنوان Roku IP الخاص بك في متناول اليد ، يمكنك الاتصال بسهولة بمسرع isharkVPN والارتقاء بالبث إلى المستوى التالي. خدمتنا سهلة الإعداد ومتوافقة مع مجموعة واسعة من الأجهزة ، بما في ذلك Roku و iOS و Android والمزيد.



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واختبر الأفضل في تكنولوجيا البث. من خلال اتصالاتنا السريعة والآمنة ، ستتمكن من الاستمتاع بعروضك وأفلامك المفضلة دون أي وقت تخزين مؤقت أو تأخير. ومن خلال خدمتنا سهلة الاستخدام ، يمكنك بدء البث في دقائق معدودة!



لا تدع الإنترنت البطيء والمحتوى المقيد يعيقك. احصل على أفضل تجربة دفق مع مسرع isharkVPN وافتح الإمكانات الكاملة لجهاز Roku الخاص بك. اشترك الآن وابدأ في الاستمتاع بالمحتوى المفضل لديك اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك العثور على عنوان roku IP بدون جهاز تحكم عن بُعد ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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