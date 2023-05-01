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حماية اتصال الإنترنت الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-01 20:53:32

هل سبق لك أن واجهت سرعات إنترنت بطيئة أثناء استخدام VPN؟ إذا كان الأمر كذلك ، فأنت بحاجة إلى تجربة مسرع isharkVPN.



مع مسرع isharkVPN ، لن تضطر إلى التضحية بالسرعة من أجل الأمان. تعمل تقنيتنا على تحسين اتصال VPN الخاص بك للحصول على سرعات أعلى دون المساس بأمنك على الإنترنت.



ولكن انتظر هناك المزيد! هل تعلم أن جهاز التوجيه الخاص بك قد يحتوي على مفتاح أمان؟ يمكن أن يساعد هذا المفتاح في حماية شبكتك المنزلية من المتسللين والتهديدات الإلكترونية الأخرى.



للعثور على مفتاح الأمان الخاص بك على جهاز التوجيه الخاص بك ، ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى صفحة مسؤول جهاز التوجيه الخاص بك والبحث عن إعدادات الأمان. قد تحتاج إلى الرجوع إلى دليل جهاز التوجيه الخاص بك أو الاتصال بمزود خدمة الإنترنت للحصول على المساعدة.



بمجرد العثور على مفتاح الأمان الخاص بك ، تأكد من إبقائه آمنًا. قد ترغب في التفكير في تغييره بشكل دوري لزيادة تعزيز أمان الشبكة.



فما تنتظرون؟ جرب مسرع isharkVPN وقم بتأمين شبكتك المنزلية باستخدام مفتاح أمان جهاز التوجيه الخاص بك اليوم!



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك العثور على مفتاح الأمان على جهاز التوجيه ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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