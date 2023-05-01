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قم بتأمين تجربة الطباعة والتصفح مع مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-05-01 20:54:23

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت ، وتخزين مقاطع الفيديو مؤقتًا ، وأوقات التنزيل الطويلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة وبث سلس. تعمل تقنيتنا المتطورة على تحسين اتصالك بالإنترنت ، بحيث يمكنك الاستمتاع بكل المحتوى المفضل لديك دون انقطاع.



ولكن هذا ليس كل شيء - يوفر isharkVPN أيضًا مستوى عالٍ من الأمان والخصوصية لنشاطك على الإنترنت. يحافظ التشفير العسكري الخاص بنا على بياناتك الشخصية في مأمن من المتسللين والتهديدات الأخرى.



وأفضل جزء؟ isharkVPN سهل الاستخدام ومتوافق مع جميع الأجهزة ، بما في ذلك الطابعة الخاصة بك. بالحديث عن ذلك ، هل تعرف كيفية العثور على عنوان IP على طابعتك؟



لا تقلق - إنها عملية سريعة وبسيطة. ابدأ بالوصول إلى قائمة إعدادات الطابعة ، ثم انتقل إلى الشبكة أو الإعدادات اللاسلكية. ابحث عن خيار عنوان IP واكتب الأرقام التي تظهر.



الآن بعد أن أصبح لديك عنوان IP الخاص بطابعتك ، يمكنك إعداد isharkVPN للعمل مع طابعتك والاستمتاع بسرعات طباعة فائقة السرعة.



لا تقبل بطء الإنترنت - قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بمستوى جديد تمامًا من السرعة والأمان عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك العثور على عنوان IP على الطابعة والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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