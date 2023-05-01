التدوين > زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

زيادة سرعة الإنترنت لديك مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-01 20:55:49

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء البث عبر الإنترنت؟ لا تبحث عن مسرع isharkVPN ، الحل النهائي لجميع مشكلاتك على الإنترنت.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك زيادة سرعات الإنترنت لديك والاستمتاع بتدفق مستمر لأفلامك وبرامجك التلفزيونية وموسيقاك المفضلة. تعمل تقنية التسريع الخاصة بنا على تحسين اتصالك بالإنترنت عن طريق تقليل زمن الوصول إلى الحد الأدنى وزيادة أداء الشبكة إلى الحد الأقصى.



ولكن كيف تتصل بمسرّع isharkVPN؟ كل ما تحتاجه هو SSID الخاص بجهاز التوجيه أو معرف مجموعة الخدمات. SSID هو اسم شبكة Wi-Fi الخاصة بك ويمكن العثور عليه بسهولة عن طريق تسجيل الدخول إلى إعدادات جهاز التوجيه الخاص بك. بمجرد حصولك على SSID ، ما عليك سوى إدخاله في تطبيق تسريع isharkVPN وستكون جاهزًا لتجربة سرعات الإنترنت الفائقة.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة تدمر تجربتك على الإنترنت. جرب مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بتجربة الإنترنت المطلقة. قم بزيارة موقعنا على الإنترنت لمزيد من المعلومات ولتنزيل التطبيق.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك العثور على ssid على جهاز التوجيه ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

أليس لديك تطبيق (آي شارك) بعد؟قم بتحميله الآن

Get isharkVPN