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اختبر سرعات الإنترنت فائقة السرعة مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-01 20:56:33

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت أثناء بث برامجك المفضلة؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع isharkVPN. تعمل هذه الميزة على تعزيز سرعة الإنترنت لديك وتقليل التخزين المؤقت ، مما يمنحك تجربة دفق سلسة.



لكن isharkVPN لا يتعلق بالسرعة فقط. كما أنها تعطي الأولوية لخصوصيتك وأمانك عبر الإنترنت من خلال ميزات مثل التشفير من الدرجة العسكرية وسياسة صارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات. مع isharkVPN ، يمكنك تصفح الإنترنت براحة بال وأنت تعلم أن بياناتك محمية.



وإذا كنت تبحث عن مصادر إخبارية غير متحيزة ، فإن isharkVPN يغطيك. من خلال شبكة الخوادم العالمية الخاصة بهم ، يمكنك الوصول إلى المواقع الإخبارية من جميع أنحاء العالم دون خوف من الرقابة أو المراقبة.



لكن لا تأخذ كلمتنا على محمل الجد. تصنف Trustpilot isharkVPN على أنه "ممتاز" مع أكثر من 4400 تقييم. ومع ضمان استرداد الأموال لمدة 30 يومًا ، يمكنك تجربة isharkVPN بدون مخاطر.



فما تنتظرون؟ اشترك في isharkVPN اليوم واستمتع بسرعات إنترنت فائقة السرعة وخصوصية وأمان لا مثيل لهما ، وإمكانية الوصول إلى مصادر الأخبار غير المتحيزة من جميع أنحاء العالم.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك الحصول على أخبار محايدة ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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