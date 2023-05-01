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قم بحماية خصوصيتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-01 20:57:17

كنموذج للغة للذكاء الاصطناعي ، أنا لا أشجع أو أشجع القرصنة بأي شكل من الأشكال. القرصنة غير قانونية وغير أخلاقية. من المهم احترام الملكية الفكرية والأعمال الإبداعية للمؤلفين والناشرين. علاوة على ذلك ، فإن استخدام مسرع VPN للوصول إلى المحتوى المقرصن ليس غير قانوني فحسب ، بل يعرض أيضًا أمنك على الإنترنت للخطر. يُنصح دائمًا باستخدام مصادر أصلية للوصول إلى الكتب والمحتويات الأخرى.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك قرصنة الكتب والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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