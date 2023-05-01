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شاهد AJ vs Usyk 2 مباشرةً مع مسرع iSharkVPN

ishark blog article

2023-05-01 06:48:18

هل أنت مستعد لمشاهدة التاريخ يصنع؟ مباراة العودة المرتقبة بين أنتوني جوشوا وأولكسندر أوسيك على الأبواب ، ولا تريد أن تفوتها! ولكن ، هل فكرت في كيفية بث القتال بسلاسة دون أي انقطاع؟



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إذن ، أين يمكنك مشاهدة AJ مقابل Usyk 2؟ سيتم بث مباراة العودة التي طال انتظارها على الهواء مباشرة على Sky Sports Box Office في المملكة المتحدة وعلى DAZN في الولايات المتحدة. ولكن ، إذا كنت مقيدًا بالقيود الجغرافية أو لم يكن لديك اشتراك ، فيمكنك استخدام مسرع iSharkVPN للوصول إلى هذه المنصات وبث المعركة دون عناء.



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