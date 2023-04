التدوين > قم بإلغاء حظر سلسلة البكالوريوس باستخدام مسرع iSharkVPN في كندا

قم بإلغاء حظر سلسلة البكالوريوس باستخدام مسرع iSharkVPN في كندا

2023-05-01 06:55:40

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء محاولتك بث برامجك المفضلة؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator. من خلال خوادمنا عالية السرعة ، يمكنك الاستمتاع بالتدفق السلس لجميع المحتويات المفضلة لديك - بما في ذلك أحدث موسم من The Bachelorette.



لكن أين يمكنك مشاهدة The Bachelorette in Canada؟ مع iSharkVPN ، لديك حرية الوصول إلى خدمات البث من جميع أنحاء العالم. ما عليك سوى الاتصال بخادم في الولايات المتحدة وستتمكن من مشاهدة The Bachelorette على موقع ABC الإلكتروني أو Hulu. أو ، إذا كنت تفضل ذلك ، اتصل بخادم في أستراليا لمشاهدته على TenPlay.



لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة تدمر تجربة البث. قم بالترقية إلى iSharkVPN Accelerator واستمتع ببث سلس للعازبة وجميع برامجك المفضلة الأخرى. جربه اليوم وشاهد الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك مشاهدة العازبة في كندا ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

