التدوين > شاهد مباراة برشلونة ضد [الخصم] مع iSharkVPN Accelerator - استمتع بالبث عالي السرعة في أي مكان!

شاهد مباراة برشلونة ضد [الخصم] مع iSharkVPN Accelerator - استمتع بالبث عالي السرعة في أي مكان!

ishark blog article

2023-05-01 06:56:53

ريال مدريد



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1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



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