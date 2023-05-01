التدوين > قم بدفق Blue Bloods الموسم 11 في كندا باستخدام iSharkVPN Accelerator

قم بدفق Blue Bloods الموسم 11 في كندا باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-05-01 00:08:54

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ولكن أين يمكنك مشاهدة Blue Bloods الموسم 11 في كندا؟ لحسن الحظ ، هناك عدد قليل من الخيارات. يمكنك مشاهدة حلقات جديدة على قناة CTV أيام الجمعة في الساعة 10 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ، أو بثها على موقع الويب أو التطبيق الخاص بـ CTV. بدلاً من ذلك ، يمكنك شراء الموسم على منصات مثل Amazon Prime Video أو Apple TV.



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4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



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