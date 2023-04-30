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قم بتشغيل Family Guy في كندا باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-30 18:30:55

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت عند بث برامجك المفضلة؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. تعمل هذه الأداة القوية جنبًا إلى جنب مع خدمة VPN الخاصة بك لزيادة سرعتك بنسبة تصل إلى 50٪. قل وداعًا للتخزين المؤقت ومرحبًا بالبث غير المنقطع.



ولكن أين يمكنك اختبار هذا المسرع؟ إذا كنت في كندا وتتطلع إلى مشاهدة Family Guy ، فابحث عن CityTV. تبث هذه الشبكة حلقات جديدة يوم الأحد الساعة 9:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. لا يمكن التقاطه على الهواء مباشرة؟ لا مشكلة. تقدم CityTV أيضًا بثًا مباشرًا عند الطلب للحلقات الكاملة على موقع الويب الخاص بهم.



مع مسرع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع ببرامجك المفضلة دون أي انقطاع أو تأخير. ومع CityTV ، لن تفوتك أبدًا حلقة جديدة من Family Guy. إنه مزيج مثالي لجميع احتياجات البث الخاصة بك. جربه اليوم وشاهد الفرق بنفسك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك مشاهدة Family guy Canada ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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