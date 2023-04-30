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ستريم الهند ضد نيوزيلندا مباشرة في كندا مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-30 08:19:33

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لذا ، أين يمكنك مشاهدة مباراة الهند ونيوزيلندا على الهواء مباشرة في كندا؟ مع isharkVPN ، يمكنك الوصول إلى خدمات البث مثل Hotstar ، والتي ستبث مباراة الكريكيت التي طال انتظارها. بالإضافة إلى ذلك ، مع اتصال isharkVPN الآمن والمشفّر ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك على الإنترنت محمي.



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كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك مشاهدة الهند مقابل نيوزيلندا تعيش في كندا ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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