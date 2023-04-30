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شاهد مباراة إيران والولايات المتحدة الأمريكية بسلاسة مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-30 08:21:17

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لكن iSharkVPN هو أكثر من مجرد VPN مع مسرع. نحن نقدم أيضًا ميزات أمان وخصوصية من الدرجة الأولى ، حتى تتمكن من تصفح الويب براحة بال. تضمن سياسة التشفير وعدم الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بنا أن تظل أنشطتك عبر الإنترنت خاصة.



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كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك مشاهدة إيران مقابل الولايات المتحدة الأمريكية ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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