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شاهد الموسم السادس من Outlander مجانًا مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-29 21:53:35

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لكن لا تأخذ كلمتنا على محمل الجد. تم اختبار مسرع IsharkVPN وإثبات قدرته على زيادة سرعات الإنترنت بما يصل إلى 5x ، مما يجعله الحل الأمثل لمشغلي البث المباشر. ومع سياستنا الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات ، يمكنك أن تطمئن إلى أن نشاطك عبر الإنترنت يظل خاصًا وآمنًا.



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كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك مشاهدة الموسم السادس من outlander مجانًا ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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