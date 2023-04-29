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شاهد مباراة السنغال وهولندا بتقنية HD مع مسرع iSharkVPN

ishark blog article

2023-04-29 16:04:54

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وبالحديث عن الأحداث الرياضية ، لا تفوت مباراة السنغال وهولندا القادمة! ستقام لعبة كرة القدم المرتقبة هذه في السادس من يونيو ، وتعتبر isharkVPN Accelerator الأداة المثالية لضمان إمكانية بثها بسهولة.



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1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



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