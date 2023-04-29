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قم ببث Star Trek Picard في كندا باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-29 16:11:22

انتبهوا لكل عشاق ستار تريك في كندا! هل أنت متحمس لمشاهدة سلسلة Star Trek: Picard المرتقبة ، ولكنك محبط من سرعات البث البطيئة والتخزين المؤقت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN.



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فأين يمكنك مشاهدة Star Trek: Picard في كندا؟ السلسلة متاحة حاليًا للبث على Amazon Prime Video. مع isharkVPN ، يمكنك الوصول إلى Amazon Prime Video من أي مكان في العالم والاستمتاع بكل المحتوى الذي تحبه ، بما في ذلك Star Trek: Picard.



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1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



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