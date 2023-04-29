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قم بتأمين تجربتك على الإنترنت مع مسرع isharkVPN وابق على اطلاع بأخبار غير متحيزة

ishark blog article

2023-04-29 01:11:01

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت عند محاولة بث القنوات الإخبارية المفضلة لديك؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تعمل تقنيتنا المتطورة على تسريع اتصالك بالإنترنت وتسمح بالتدفق السلس لجميع مصادر الأخبار المفضلة لديك.



لكن الأمر لا يتعلق فقط بسرعات الإنترنت العالية. مع isharkVPN ، يمكنك أيضًا أن تطمئن إلى أن نشاطك عبر الإنترنت يظل خاصًا وآمنًا. تضمن تقنية التشفير المتقدمة لدينا حماية معلوماتك الشخصية وسجل التصفح من أعين المتطفلين.



وعندما يتعلق الأمر بالبقاء على اطلاع بالأخبار غير المتحيزة ، فنحن نوفر لك التغطية. مع isharkVPN ، يمكنك الوصول إلى مصادر الأخبار من جميع أنحاء العالم دون أي قيود جغرافية. بالإضافة إلى ذلك ، نحن نؤمن بأهمية التقارير غير المنحازة ، ولهذا نوصي بمراجعة المصادر مثل رويترز ، وبي بي سي نيوز ، ووكالة أسوشيتد برس.



لذا ، إذا كنت مستعدًا للانتقال بتجربة الإنترنت إلى المستوى التالي والبقاء على اطلاع بأخبار غير متحيزة ، فجرّب برنامج تسريع isharkVPN. سرعة الإنترنت لديك والأمن على الإنترنت سوف يشكرك.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك مشاهدة الأخبار غير المتحيزة والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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