التدوين > قم ببث مباراة ويلز ضد إنجلترا بسرعة البرق باستخدام iSharkVPN Accelerator

قم ببث مباراة ويلز ضد إنجلترا بسرعة البرق باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-29 01:14:07

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1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



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4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



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