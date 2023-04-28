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احم هويتك على الإنترنت وزد من سرعة الإنترنت لديك باستخدام مسرع isharkVPN

ishark blog article

2023-04-28 21:34:22

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيد إلى المحتوى عبر الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من iSharkVPN Accelerator و Whereismyid.



مع iSharkVPN Accelerator ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة ووصول غير مقيد إلى المحتوى عبر الإنترنت. سواء كنت تبث برنامجك التلفزيوني المفضل أو تتصفح الويب ، يضمن iSharkVPN Accelerator أن يكون اتصالك بالإنترنت سريعًا وآمنًا دائمًا.



ولكن ماذا عن حماية هويتك الرقمية؟ وهنا يأتي دور Whereismyid. Whereismyid هي أداة قوية وآمنة لإدارة الهوية تساعدك على تتبع هوياتك على الإنترنت وحمايتها من سرقة الهوية والاحتيال.



يوفر iSharkVPN Accelerator و Whereismyid معًا الحماية القصوى وإمكانية الوصول عبر الإنترنت. بفضل السرعات الفائقة لـ iSharkVPN Accelerator والوصول غير المقيد ، وإمكانيات إدارة الهوية القوية لـ Whereismyid ، يمكنك تصفح الويب براحة بال تامة.



فلماذا تنتظر؟ قم بالتسجيل في iSharkVPN Accelerator و Whereismyid اليوم واختبر أقصى درجات الأمان والحرية على الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك في أي مكان ، الاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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