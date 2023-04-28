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اشحن الإنترنت الخاص بك باستخدام iSharkVPN Accelerator وابحث عن DNS الخاص بك بسهولة

ishark blog article

2023-04-28 21:34:37

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والتخزين المؤقت لمقاطع الفيديو باستمرار؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN! تعمل تقنيتنا المتطورة على تحسين اتصالك بالإنترنت ، وتقليل التأخير وزيادة سرعات التنزيل. قل وداعًا لأوقات التحميل المحبطة ومرحبًا بالبث السلس.



ولكن هذا ليس كل شيء - فنحن نقدم أيضًا ميزة "wherees my dns" التي تتيح لك تحديد إعدادات DNS الخاصة بك بسرعة وسهولة. لا مزيد من البحث في إعدادات الشبكة المعقدة أو الاتصال بمزود الإنترنت للحصول على المساعدة. مع مسرع isharkVPN ، كل شيء في متناول يدك.



وخدمتنا لا تتوقف عند هذا الحد. توفر تقنية VPN الخاصة بنا اتصالاً آمنًا وخاصًا بالإنترنت ، مما يحمي نشاطك عبر الإنترنت من أعين المتطفلين. سواء كنت تتصفح الويب أو تقوم بدفق الموسيقى أو تعمل عن بعد ، فإن برنامج isharkVPN يضمن أن بياناتك وخصوصيتك آمنة ومأمونة.



لا تقبل بطء سرعات الإنترنت والانتهاكات الأمنية المحتملة. قم بالترقية إلى مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بإنترنت فائق السرعة وراحة البال.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام نظام أسماء النطاقات الخاص بي في أي مكان ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، لن تحتفظ شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة بأي سجلات استخدام.

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