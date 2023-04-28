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اختبر سرعات إنترنت فائقة السرعة مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-28 21:35:14

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والوصول المقيّد لبعض المواقع وخدمات البث؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN!



توفر تقنية تسريع VPN الخاصة بنا سرعات إنترنت فائقة السرعة ، مما يتيح لك التصفح والدفق والتنزيل بسهولة. بالإضافة إلى ذلك ، مع أكثر من 1000 خادم في 60 دولة ، يمكنك الوصول إلى المحتوى من جميع أنحاء العالم ، بغض النظر عن مكان وجودك.



ولكن هذا ليس كل شيء - تتيح لك ميزة "Where's This IP" الخاصة بنا رؤية موقع عنوان IP الخاص بك وتغييره إلى بلد مختلف ببضع نقرات فقط. هذا يعني أنه يمكنك الوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا وحماية خصوصيتك عبر الإنترنت في نفس الوقت.



ولا تقلق بشأن الإعدادات المعقدة أو الواجهات المربكة. تطبيقنا سهل الاستخدام سهل التنقل ويمكن تثبيته على ما يصل إلى 5 أجهزة بحساب واحد فقط.



فلماذا تستقر على سرعات الإنترنت البطيئة والوصول المحدود؟ اشترك في مسرع isharkVPN اليوم واستمتع بإنترنت فائق السرعة ووصول غير مقيد إلى المحتوى.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك أينما كان هذا IP ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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