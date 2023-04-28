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قم بحماية هويتك على الإنترنت مع iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-28 21:35:22

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت والقيود المفروضة على الوصول إلى مواقع ويب معينة في منطقتك؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع IsharkVPN! توفر خدمة VPN الخاصة بنا سرعات إنترنت فائقة السرعة والقدرة على الوصول إلى أي موقع ويب من أي مكان في العالم.



مع مسرع IsharkVPN ، يمكنك أن تطمئن إلى أن أنشطتك عبر الإنترنت آمنة وخصوصية. تحافظ تقنية التشفير المتقدمة الخاصة بنا على معلوماتك الشخصية في مأمن من أعين المتطفلين ، وتعني سياستنا الصارمة لعدم الاحتفاظ بالسجلات أننا لا نجمع بياناتك أو نخزنها أبدًا.



ولكن ماذا عن عنوان IP الخاص بك؟ لا تقلق ، مع مسرع IsharkVPN ، يمكنك بسهولة إخفاء عنوان IP الخاص بك وتصفح الويب دون الكشف عن هويتك. لن يتمكن أي شخص من تتبع أنشطتك أو موقعك عبر الإنترنت.



بالإضافة إلى ذلك ، تعمل خدمة VPN الخاصة بنا على جميع أجهزتك بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة Mac و Android و iOS. ما عليك سوى تنزيل تطبيقنا والاتصال بنقرة واحدة فقط. انه من السهل!



فلماذا تنتظر؟ اشترك في مسرع IsharkVPN اليوم واستمتع بوصول سريع وآمن للإنترنت من أي مكان في العالم مع إبقاء عنوان IP الخاص بك مخفيًا.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك استخدام عنوان IP الخاص بي في أي مكان ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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