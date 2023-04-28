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حماية هويتك على الإنترنت مع isharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-28 21:35:44

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت؟ هل تريد حماية خصوصيتك على الإنترنت؟ لا تنظر إلى أبعد من مسرع iSharkVPN.



مع مسرع iSharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة السرعة مع الحفاظ على خصوصية نشاطك عبر الإنترنت وأمانه. تعمل تقنيتنا المتقدمة على تحسين اتصالك بالإنترنت ، بحيث يمكنك البث والتنزيل والتصفح بشكل أسرع من أي وقت مضى.



لكن هذا ليس كل شيء. مع iSharkVPN ، يمكنك أيضًا إخفاء عنوان IP الخاص بك وتشفير نشاطك عبر الإنترنت ، وحماية معلوماتك الشخصية من أعين المتطفلين. ومن خلال واجهتنا سهلة الاستخدام ، يمكنك الاتصال بأي من خوادمنا حول العالم ببضع نقرات فقط.



إذن ما هو عنوان IP الخاص بي؟ مع iSharkVPN ، لا داعي للقلق بشأن ذلك. تخفي خدمتنا عنوان IP الخاص بك ، مما يجعل من المستحيل على أي شخص تتبع نشاطك عبر الإنترنت إليك.



لا ترضى بسرعات الإنترنت البطيئة والخصوصية المخترقة عبر الإنترنت. اشترك في iSharkVPN Accelerator اليوم واختبر الإنترنت السريع والآمن والخاص الذي تستحقه.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد عنوان IP الخاص بي ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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