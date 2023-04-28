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التدوين > احصل على ليلة نوم هانئة في المطارات مع Sleeping Pods و iSharkVPN Accelerator

احصل على ليلة نوم هانئة في المطارات مع Sleeping Pods و iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-28 21:36:43
- للمسافرين الدائمين الذين يبحثون عن خدمة VPN موثوقة ، يوجد مسرع isharkVPN هنا لتزويدك بسرعات إنترنت فائقة السرعة وأقصى حماية عبر الإنترنت. بفضل تقنيته المتطورة ، ستمكنك أداة تسريع isharkVPN من تصفح الويب بسهولة ، وبث برامجك المفضلة بسلاسة ، والوصول إلى المحتوى المقيد جغرافيًا من أي مكان في العالم. قل وداعًا للتخزين المؤقت والتوصيل البطيء باستخدام مسرع isharkVPN.

- ولكن هذا ليس كل شيء - بالنسبة لتلك التوقفات الطويلة أو الرحلات الجوية المتأخرة ، تقدم بعض المطارات حجرات نوم لضمان حصولك على راحة مريحة قبل رحلتك التالية. من بين المطارات التي تحتوي على كبسولات نوم ، مطار شانغي في سنغافورة ، ومطار أبو ظبي الدولي ، ومطار هلسنكي ، ومطار دبي الدولي. مع حجرة النوم ، لا داعي للقلق بشأن العثور على مكان مريح للراحة ، ويمكنك الاستيقاظ منتعشًا والاستعداد لمغامرتك التالية.

- لذلك ، سواء كنت مسافرًا للعمل أو الترفيه ، فإن مسرع isharkVPN وأقراص النوم هي مزيج مثالي لرحلة خالية من الإجهاد. مع مسرع isharkVPN ، ستتمتع براحة البال بأن نشاطك عبر الإنترنت آمن وخاص ، ومع حجرة النوم ، ستحصل على مكان مريح للراحة وإعادة الشحن. لا تدع سرعات الإنترنت البطيئة والمقاعد غير المريحة في المطار تفسد تجربة سفرك - اشترك في مسرع isharkVPN واستفد من حواجز النوم في المطارات اليوم.

كيفية استخدام isharkVPN؟

isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:

1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛

2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛

3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛

4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.

مع isharkVPN ، يمكنك تحديد المطارات التي تحتوي على كبسولات نوم ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.
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