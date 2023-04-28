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عزز أداء جهاز الكمبيوتر الخاص بك مع iSharkVPN Accelerator وأفضل مضاد فيروسات لنظام التشغيل Windows 10

ishark blog article

2023-04-28 21:36:51

هل سئمت من بطء سرعات الإنترنت أثناء البث أو التصفح عبر الإنترنت؟ لا تنظر أبعد من مسرع isharkVPN. مع isharkVPN ، يمكنك الاستمتاع بسرعات إنترنت فائقة دون المساس بخصوصيتك على الإنترنت.



ولكن ماذا عن أمان جهازك؟ هذا هو المكان الذي يأتي فيه اختيار أفضل مضاد فيروسات لنظام التشغيل Windows 10. بينما يأتي Windows 10 مزودًا ببرنامج مكافحة الفيروسات المدمج الخاص به ، فقد لا يكون ذلك كافيًا لحماية جهازك من جميع التهديدات عبر الإنترنت.



إذن ، ما هو برنامج مكافحة الفيروسات الأفضل لنظام التشغيل Windows 10؟ وفقًا لخبراء التكنولوجيا ، يعد Bitdefender الخيار الأفضل لمستخدمي Windows 10. مع ميزات الكشف عن التهديدات ومنعها المتقدمة ، يوفر Bitdefender حماية شاملة وموثوقة لجهازك.



لكن لا تأخذ كلمتنا على محمل الجد. جرب isharkVPN Accelerator و Bitdefender Antivirus لنظام التشغيل Windows 10 اليوم واستمتع بسرعات إنترنت أسرع وأمن الجهاز من الدرجة الأولى. قل وداعًا للاتصالات المتأخرة ومرحبًا بتجربة آمنة وسريعة عبر الإنترنت.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



باستخدام isharkVPN ، يمكنك تحديد أفضل مضاد فيروسات لنظام التشغيل Windows 10 ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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