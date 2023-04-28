التدوين > احمِ نظام Windows 10 الخاص بك باستخدام أفضل مضاد فيروسات وقم بتسريع VPN الخاص بك باستخدام iSharkVPN Accelerator

احمِ نظام Windows 10 الخاص بك باستخدام أفضل مضاد فيروسات وقم بتسريع VPN الخاص بك باستخدام iSharkVPN Accelerator

ishark blog article

2023-04-28 14:33:51

إذا كنت تبحث عن خدمة VPN سريعة وآمنة لحماية خصوصيتك على الإنترنت وتحسين تجربة التصفح لديك ، فلا تبحث عن مسرع isharkVPN. بفضل تقنية التشفير المتقدمة والشبكة فائقة السرعة ، يوفر لك مسرع isharkVPN تجربة VPN المطلقة.



سواء كنت تقوم ببث مقاطع الفيديو أو تنزيل الملفات أو مجرد تصفح الويب ، يضمن برنامج isharkVPN أن أنشطتك عبر الإنترنت آمنة تمامًا وخصوصية. مع التشفير من الدرجة العسكرية ، يمكنك أن تطمئن إلى أن بياناتك الحساسة ومعلوماتك الشخصية في مأمن من أعين المتطفلين.



لكن هذا ليس كل شيء. يقدم مسرع isharkVPN أيضًا مجموعة من الميزات المتقدمة ، بما في ذلك تقسيم الأنفاق ، والذي يسمح لك بتوجيه حركة مرور معينة عبر شبكة VPN بينما تظل حركة المرور الأخرى على اتصالك العادي بالإنترنت. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين سرعة التصفح بشكل كبير وتقليل زمن الوصول.



بالإضافة إلى ذلك ، فإن مسرع isharkVPN متوافق مع مجموعة واسعة من الأجهزة والأنظمة الأساسية ، بما في ذلك Windows و Mac و iOS و Android و Linux. لذلك بغض النظر عن الجهاز الذي تستخدمه ، يمكنك الاستمتاع بمزايا خدمة VPN سريعة وآمنة.



وعندما يتعلق الأمر بالحماية من الفيروسات لجهازك الذي يعمل بنظام Windows 10 ، فلا يوجد خيار أفضل من Norton 360. مع مجموعته الشاملة من أدوات مكافحة الفيروسات والبرامج الضارة ، يوفر Norton 360 حماية كاملة ضد جميع أنواع التهديدات عبر الإنترنت.



يتضمن Norton 360 أيضًا ميزات متقدمة مثل جدار الحماية ومدير كلمات المرور وأدوات الرقابة الأبوية ، مما يجعله الخيار الأمثل للعائلات والشركات على حدٍ سواء. وبفضل واجهته سهلة الاستخدام والتحديثات التلقائية ، يعد Norton 360 حلاً خاليًا من المتاعب لاحتياجات مكافحة الفيروسات.



لذا ، إذا كنت ترغب في الاستمتاع بتجربة تصفح سريعة وآمنة مع مسرع isharkVPN وحماية كاملة من الفيروسات باستخدام Norton 360 ، فقم بتنزيلها اليوم واستمتع براحة البال مع العلم أن أنشطتك عبر الإنترنت آمنة ومأمونة.



كيفية استخدام isharkVPN؟



isharkVPN متاح مجانًا على أنظمة تشغيل Windows و Android و iOS. فيما يلي خطوات استخدام isharkVPN:



1. أدخل الموقع الرسمي لـ isharkVPN لتنزيل العميل ؛



2. قم بالوصول إلى قائمة الخادم وحدد بلدك الافتراضي الجديد ، انقر فوق زر الاتصال ؛



3. بعد التأكد من نجاح الاتصال ، يمكنك إخفاء عنوان IP الخاص بك ، وسيتم حماية حركة المرور على الإنترنت بواسطة تشفير VPN ؛



4. إذا كنت تشعر أن اتصالك ليس بالسرعة الكافية ، فقد تكون على خادم مزدحم. يعد تبديل الخوادم أمرًا سهلاً ولا يستغرق سوى بضع ثوانٍ.



مع isharkVPN ، يمكنك تحديد مضاد فيروسات لنظام التشغيل windows 10 ، والاستمتاع بتصفح آمن بنسبة 100٪ وإخفاء عنوان IP الخاص بك. كن مطمئنًا ، فإن شبكة isharkVPN الافتراضية الخاصة لن تحتفظ أبدًا بأي سجلات استخدام.

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